Грязный снег вывозили в Анкудиновский лес Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двенадцать протоколов составили сотрудники административно-технической инспекции Нижнего Новгорода из-за завоза снега в Анкудиновский лес. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Приокского района.

"Есть случаи завоза снега, там дежурят сотрудники АТИ и составляют протоколы на водителей", - заявили в администрации.

Ранее жительница микрорайона "Цветы" рассказала в соцсетях, что местные жители не имеют доступа к рекреационной территории. По ее словам, в Анкудиновском лесу напротив жилых домов образована свалка снятого где-то грунта и грязного снега, которая перекрывает проход. Она отметила, что местные жители любят гулять в этом лесу и кататься на лыжах.

"Факты складирования отходов в указанном месте зафиксированы не были", - прокомментировали обращение в районной администрации.

Что касается грунта, то в ведомстве добавили, что его использовали для засыпки участка, где существовала проблема с размывом газопровода.