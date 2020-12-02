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Общество

Грязный снег вывозили в Анкудиновский лес Нижнего Новгорода

20 января 2021 13:33  [54] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двенадцать протоколов составили сотрудники административно-технической инспекции Нижнего Новгорода из-за завоза снега в Анкудиновский лес. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Приокского района.

"Есть случаи завоза снега, там дежурят сотрудники АТИ и составляют протоколы на водителей", - заявили в администрации.

Ранее жительница микрорайона "Цветы" рассказала в соцсетях, что местные жители не имеют доступа к рекреационной территории.  По ее словам, в Анкудиновском лесу напротив жилых домов образована свалка снятого где-то грунта и грязного снега, которая перекрывает проход. Она отметила, что местные жители любят гулять в этом лесу и кататься на лыжах. 

"Факты складирования отходов в указанном месте зафиксированы не были", - прокомментировали обращение в районной администрации.

Что касается грунта, то в ведомстве добавили, что его использовали для засыпки участка, где существовала проблема с размывом газопровода.

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Теги:
Лесное хозяйство Приокский район Свалки
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