Налоговые поступления в Нижегородской области увеличились в 2020 году, несмотря на COVID-19 Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Налоговые поступления в Нижегородской области увеличились в 2020 году, несмотря на COVID-19. По данным регионального УФНС, в бюджет РФ поступило более 259 млрд рублей налогов и сборов. Это на 9,6 млрд рублей или на 3,8% больше, чем за 2019 год.

От общего объема в федеральный бюджет поступления по итогам года составили 85,4 млрд рублей. Удельный вес поступлений в федеральный бюджет в общем объеме поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации за 2020 год составил 32,9%. Темп роста составил 109,0%, что на 7,1 млрд рублей больше, чем за 2019 год.

По итогам прошедшего года положительная динамика поступлений наблюдается по НДС (123,7%) и налогу на прибыль организаций (108,6%).

Рост наблюдается по налогу на имущество физических лиц (113,4%), от акцизов на нефтепродукты (115,5%) и НДФЛ (115,4%).

Сумма поступлений страховых взносов на обязательное социальное страхование во внебюджетные фонды составила 151,7 млрд рублей, что больше поступлений 2019 года на 2,9 млрд рублей. Тем роста при этом составил 102,0%.

Напомним, налоговая служба предупредила нижегородских перевозчиков о штрафах, если они не установят терминалы по безналичной оплате проезда в автобусах.