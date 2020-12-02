Налоговая предупредила нижегородских перевозчиков о штрафах Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Налоговая служба предупредила нижегородских перевозчиков о штрафах. Об этом сообщили в региональном УФНС.

В 2021 году налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере пассажирских перевозок, могут быть привлечены к административной ответственности за несоблюдение законодательства по ч.2 ст. 14.5 КоАП.

Ранее был проведен мониторинг. Выяснилось, что у перевозчиков нет контрольно-кассовой техники. Ее необходимо как можно раньше закупить и зарегистрировать.

Напомним также, что нижегородских водителей автобусов будут штрафовать за высадку детей-безбилетников.