Налоговая предупредила нижегородских перевозчиков о штрафах

Налоговая служба предупредила нижегородских перевозчиков о штрафах. Об этом сообщили в региональном УФНС.
В 2021 году налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере пассажирских перевозок, могут быть привлечены к административной ответственности за несоблюдение законодательства по ч.2 ст. 14.5 КоАП.
Ранее был проведен мониторинг. Выяснилось, что у перевозчиков нет контрольно-кассовой техники. Ее необходимо как можно раньше закупить и зарегистрировать.
Напомним также, что нижегородских водителей автобусов будут штрафовать за высадку детей-безбилетников.
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