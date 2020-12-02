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Пассажиропоток аэропорта Стригино в 2020 году из-за пандемии снизился в 1,5 раза

20 января 2021 16:21  [53] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород, находится под управлением УК "Аэропорты Регионов") в 2020 году снизил пассажиропоток в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса, Россия полностью закрыла международное авиасообщение с 27 марта 2020 года. Аэропорт Стригино принял последний в условиях карантина международный рейс 28 марта. Перелеты внутри страны не прекращались, однако для них требовалось выполнение значительных требований по ограничению, что ряд перевозчиков посчитал перевозки не рентабельными и приостановил деятельность.

По итогам 2020 года услугами аэропорта Стригино воспользовались 588,6 тысяч человек, что на 48% меньше, чем годом ранее. Около 95% пассажиров в 2020 году совершили перелеты на внутренних воздушных линиях. Число пассажиров международных авиалиний сократилось в 11 раз по сравнению с 2019 годом - до 29,4 тысяч человек, основная часть которых воспользовалась международными перелетами до введения ограничений.

Всего за 2020 год прямые регулярные пассажирские перевозки из Стригино выполнялись по 23 направлениям.

Перевозка грузов через Стригино в 2020 году снизилась на 28% - до 658 тонн.

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Теги:
Авиаперевозки Стригино
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