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Общество

"Ново-Сормовское" кладбище планируется расширить на 11 гектар в 2021 году

20 января 2021 16:25  [41] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Ново-Сормовское" кладбище в Нижнем Новгороде планируется расширить на 11,4 гектар в 2021 году. Об этом сообщил руководитель МКУ "Управление муниципальных кладбищ" Андрей Прохоров в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству 20 января 2021 года.

Введение этого участка позволит в дальнейшем осуществить порядка 22 тысяч захоронений.

Для подготовки территории необходимо выкорчевать растущие на ней кустарники и вырубить деревья, а также провести ее планировку. По предварительным расчетам, на это потребуется 2,9 млн рублей. Также участок требует благоустройства и строительства дороги площадью 4,1 тысяч кв.м. Стоимость работ оценивается в 6,9 млн рублей.

Напомним, в 2020 году на "Ново-Сормовском" кладбище был распланирован под захоронения новый земельный участок площадью 7,4 гектаров. Там создан квартал на 17 тысяч новых общегражданских захоронений.

Всего в Нижнем Новгороде существует 18 муниципальных кладбищ. Только на двух из них - "Ново-Сормовском" и "Нижегородском" (Федяковском) - осуществляются новые захоронения. По оценке экспертов, свободной площади хватит на 2-2,5 года. 

СПРАВКА:

"Ново-Сормовское" кладбище было основано в 1972 году. Оно считается одним из самых крупных в Европе. Площадь некрополя более 230 га.

На территории кладбища работает крематорий.

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Теги:
Кладбище Сормовский район
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