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Общество

Первичное звено нижегородского здравоохранения модернизируют за 15,6 млрд рублей

20 января 2021 19:03  [65] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область направит на модернизацию первичного звена здравоохранения 15,58 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Региональная программа "Модернизация первичного звена в Нижегородской области" утверждена в декабре, в целом на нее планируется направить беспрецедентную сумму – 15,58 млрд рублей - в течение пяти лет. Это средства и федерального, и регионального бюджетов", - сказал Глеб Никитин.

О самой программе модернизации рассказал заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, в 2021 году финансирование программы составит 2,8 млрд рублей. Из них 1,348 млрд планируется направить на капремонт 126 различных объектов в учреждениях здравоохранения, еще 889 млн – на покупку 330 единиц оборудования.

Кроме того, 324,3 млн рублей израсходуют в следующем году на строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и одного офиса врача общей практики. Для сравнения, в 2019-2020 гг. было построено только 10 ФАП. Также в 2021 году запланировано приобретение 321 единицы транспорта для нужд медучреждений на сумму 271,7 млн рублей.

"Программа модернизации первичного звена здравоохранения позволит кардинально изменить ситуацию в отрасли. В целом мы рассчитываем до конца 2025 года открыть 102 фельдшерско-акушерских пункта, шесть офисов врачей общей практики и пять городских поликлиник. Кроме того, предусмотрены приобретение 771 единицы оборудования и закупка более 1,5 тысячи транспортных средств", - объяснил Давид Мелик-Гусейнов.

Также предстоит капитальный ремонт 664 различных объектов в учреждениях здравоохранения.

"Нижегородская область – крупный регион, и ситуация везде разная. Теперь при разработке и реализации программ в сфере здравоохранения мы учитываем и особенности территорий, в том числе экологические, производственные Нам предстоит масштабная системная работа. Ключевая цель - новая качественная система здравоохранения, способная обеспечить высокий уровень жизни и увеличение ее продолжительности", - подчеркнул Глеб Никитин.

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Теги:
Здравоохранение
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