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Культура и отдых

Варнавинский музей представил виртуальную прогулку

21 января 2021 09:11  [29] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Варнавинский музей представил виртуальную прогулку. Ознакомиться с историей и природой Поветлужья можно будет и в удобном онлайн-формате, рассказали в пресс-службе правительства региона 21 января 2021 года.

В музее можно ознакомиться с бытом старой варнавинской знати и крестьян, осмотреть детальный макет утраченного Троицко-Варнавинского монастыря или посетить картинную галерею, где представлена разносторонняя коллекция живописи, в основном посвященная поветлужскому краю.

Картинную галерею Варнавинского историко-художественного музея теперь можно посетить на виртуальной платформе Artefact. Проект по созданию мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности по экспозициям музеев России был разработан министерством культуры РФ в рамках федеральной программы "Цифровая культура" национального проекта "Культура".

На сайте представлено 45 экспонатов Варнавинского музея, среди которых работы и признанных мастеров живописи, и молодых нижегородских художников. Зрители ознакомятся с пейзажами и историческими полотнами, связанными с природой и культурой нижегородского Поветлужья.

Кроме Варнавинского историко-художественного музея в открытом доступе на портале представлены выставки восьми других музеев Нижегородской области, среди которых Нижегородский государственный художественный музей, Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (ГЦСИ "Арсенал"), Русский музей фотографии, Вознесенский историко-краеведческий музей, Воскресенский районный Народный краеведческий музей, Арзамасский историко-художественный музей и Нижегородский Государственный музей им. А.М. Горького.

Также в мобильном приложении "Артефакт" и на сайте проекта можно виртуально прогуляться по экспозициям более 300 музеев страны.

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента Владимира Путина.

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Теги:
Варнавинский район Интернет Художник
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