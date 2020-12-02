Проездные стали бессрочными
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
21 января 2021 12:50  [11] Евгений Люлин проверил работу больницы Дзержинска во время ремонта
21 января 2021 12:40  [7] Горадминистрация заявила о планах по восстановлению общественного туалета на Б.Покровской
21 января 2021 12:24  [81] Нижегородки выстроились в огромную очередь из-за распродажи в магазине одежды
21 января 2021 12:23  [55] Банк "Открытие" на треть увеличил розничный кредитный портфель в 2020 году
21 января 2021 12:21  [114] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 21 января
21 января 2021 11:46  [80] Нижегородская госохрана ОКН не согласовывала установку пластиковых окон в палатах Олисова
21 января 2021 10:48  [230] Запрет на парковку начал действовать в центре Нижнем Новгорода и около Московского вокзала с 21 января
21 января 2021 10:39  [109] Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода
21 января 2021 10:25  [108] Девяносто нижегородских пар зарегистрируют брак в 21 день 21 года 21 века
21 января 2021 09:57  [195] Нижегородская администрация предложила изменить генплан по участку на Мещере
Общество

Горадминистрация заявила о планах по восстановлению общественного туалета на Б.Покровской

21 января 2021 12:40  [7] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода заявила о планах по восстановлению работы общественного туалета на улице Большой Покровской. Об этом рассказала председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева в ходе заседании комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 21 января 2021 года.

В 2019 году готовность возродить стационарный общественный туалет, который существовал на ул. Б.Покровской в советское время, высказывало АО "Нижегородский водоканал". Тогда были внесены изменения в программу приватизации муниципального имущества, согласно которым в уставный капитал предприятия был передан подвал площадью 68,4 кв.м. по адресу: ул. Большая Покровская, д.19/6.

Однако сейчас принято решение отремонтировать общественный туалет за счет города.

Ранее планировалось, что оборудование будет таким же, как в закупаемых туалетных модулях. Посещение туалета хотели сделать платным. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph