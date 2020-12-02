Горадминистрация заявила о планах по восстановлению общественного туалета на Б.Покровской Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода заявила о планах по восстановлению работы общественного туалета на улице Большой Покровской. Об этом рассказала председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева в ходе заседании комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 21 января 2021 года.

В 2019 году готовность возродить стационарный общественный туалет, который существовал на ул. Б.Покровской в советское время, высказывало АО "Нижегородский водоканал". Тогда были внесены изменения в программу приватизации муниципального имущества, согласно которым в уставный капитал предприятия был передан подвал площадью 68,4 кв.м. по адресу: ул. Большая Покровская, д.19/6.

Однако сейчас принято решение отремонтировать общественный туалет за счет города.

Ранее планировалось, что оборудование будет таким же, как в закупаемых туалетных модулях. Посещение туалета хотели сделать платным.