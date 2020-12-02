Нижегородцам не станут выдавать COVID-паспорта, но хотят мотивировать на вакцинацию Общество

Фото: Центр имени Гамалеи

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Вопрос выдачи паспортов, подтверждающих получение вакцины от COVID-19, в Нижегородской области не рассматривается. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Сегодня появилась информация о том, что якобы вакцинированные нижегородцы будут получать документы, или так называемые паспорта с информацией о полученной прививке от коронавируса. Минздрав опровергает эти сведения.

При этом в ведомстве рассказали, что в настоящее время прорабатывается вопрос мотивации тех нижегородцев, кто уже сделал прививку или еще только планирует вакцинацию.

Напомним, что сейчас в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Сейчас любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона, а в ближайшее время - через Госуслуги.

Как сообщал 19 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регион уже поступило почти 15 тысяч доз вакцин от COVID-19. До конца февраля ожидается прибытие еще 151 тысячи доз. По мере выборки запасы вакцины будут пополняться. Сделать прививку смогут все желающие.