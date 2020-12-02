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Общество

Нижегородцы смогут записаться на COVID-вакцинацию через Госуслуги

19 января 2021 14:10  [65] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 на портале Госуслуг. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Услуга будет доступна в ближайшее время. Об использовании портала для записи на вакцинацию от коронавируса заявил вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Уже сегодня в Нижегородской области через портал Госуслуг можно записаться на прививку в 35 пунктов вакцинации. Перечень пунктов вакцинации с адресами размещен на сайте нижегородского Минздрава, в разделе "Запись на вакцинацию от COVID-19". В ближайшие дни записаться на прививку через Госуслуги можно будет в любой из действующих в регионе пунктов вакцинации", - рассказал Глеб Никитин.

Напомним, сейчас любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона. Необходимо указать свои ФИО, контактный телефон и выбрать пункт вакцинации. Пациенты, сделавшие прививку, получат сертификат, который является формой регистрации привитых от коронавируса.

Глеб Никитин также добавил, что постоянно появляются новые пункты вакцинации. К примеру, на базе мобильных ФАПов разворачиваются мобильные  пункты.

Ранее в минздраве рассказали о состоянии вакцинированных от коронавируса нижегородцах.  Вакцинация детей от коронавируса в России пока не планируется. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил, что вакцинация детей состоится только после того, как будет изучено влияние препарата на детский организм.

Нижегородцы могут вакцинироваться от коронавируса лишь в добровольном порядке.

При этом, желающий вакцинироваться, может получить отказ в получении прививки. Основными причинами отказа в вакцинации являются инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний, беременность, грудное вскармливание и возраст желающего сделать прививку, который не достиг 18 лет. Также в вакцинации могут отказать при нетяжелой форме ОРВИ и инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

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Теги:
Вакцина Инфекция Коронавирус
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