Круглогодичное выращивание овощей на Бору начнется с 2021 года

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ГК "РОСТ" планирует приступить к круглогодичному выращиванию овощей на Бору Нижегородской области с 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве региона.
Ранее компания хотела ввести комплекс в эксплуатацию в 2020 году, но сейчас стало известно, что теплицы начнут функционировать позже.
Инвестиции в создание комплекса составляют 5,11 млрд рублей. ГК "РОСТ" приступила к его созданию в 2018 году.
Общая площадь комплекса составит 17,3 га. В теплицах будут выращивать овощи закрытого грунта с использованием современной технологии досветки растений и автоматизированного контроля микроклимата и роста растений.
Такая технология позволит круглый год собирать с 1 кв. метра по 70 кг томатов и 140 кг огурцов.
В середине 2020 года в региональном правительстве заявляли, что Нижегородская область пока не обеспечивает себя полностью тепличными овощами. В холодное время года регион зависит от сторонних поставок, поэтому власти договорились с руководством ГК "РОСТ" о возможности строительства еще одного крупного тепличного комплекса.
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