Руководство магазина на Малой Покровской, собравшего очередь, оштрафуют за нарушение COVID-режима Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород (Nika Kirsanova)

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Руководство магазина на ул. Малой Покровской в Нижнем Новгороде оштрафуют за нарушение режима повышенной готовности, который сейчас действует на территории региона из-за распространения коронавируса.

Напомним, что расположенный на Малой Покровской магазин объявил большие скидки на женскую одежду и обувь. Это привлекло нижегордок, и они отправились в магазин, выстроившись за покупками в очередь, которая образовалась даже на улице.

В соцсети размещено видео, где видно, что в очереди на момент съемки стоят порядка 100 человек. Женщины находятся близко друг к другу.

При этом в Нижегородской области сейчас действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и указом губернатора региона, при посещении общественных мест необходимо использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщили в правительстве области, специалисты регионального Минпрома после публикации видеоролика провели проверку. По ее результатам в отношении должностного лица магазина составлен административный протокол о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ч.1 ст.20.6.1. КоАП РФ). Наказанием по этой статье для должностных лиц является штраф до 50 тысяч рублей.