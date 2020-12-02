Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Проездные стали бессрочными
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
21 января 2021 16:37  [81] Экспорт продукции АПК из Нижегородской области достиг $250 млн в 2020 году
21 января 2021 16:20  [81] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 24 районах Нижегородской области
21 января 2021 16:02  [70] СOVID-лаборатория открылась на Бору
21 января 2021 15:48  [136] Руководство магазина на Малой Покровской, собравшего очередь, оштрафуют за нарушение COVID-режима
21 января 2021 15:30  [86] ВТБ в Нижегородской области выдал более 1,4 млрд рублей по ипотеке с господдержкой
21 января 2021 14:56  [131] Нижегородцам не станут выдавать COVID-паспорта, но хотят мотивировать на вакцинацию
21 января 2021 14:27  [104] Аварий на сетях "Теплоэнерго" стало меньше
21 января 2021 14:21  [105] Организация из Дзержинска оплатила долги после ограничения теплоснабжения
21 января 2021 14:03  [212] Московской "Тройкой" можно будет расплачиваться в нижегородском транспорте
21 января 2021 13:42  [142] Администрация Лукоянова не смогла оспорить штраф за слив сточных вод на землю
Общество

Руководство магазина на Малой Покровской, собравшего очередь, оштрафуют за нарушение COVID-режима

21 января 2021 15:48  [136] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород (Nika Kirsanova)

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Руководство магазина на ул. Малой Покровской в Нижнем Новгороде оштрафуют за нарушение режима повышенной готовности, который сейчас действует на территории региона из-за распространения коронавируса.

Напомним, что расположенный на Малой Покровской магазин объявил большие скидки на женскую одежду и обувь. Это привлекло нижегордок, и они отправились в магазин, выстроившись за покупками в очередь, которая образовалась даже на улице.

В соцсети размещено видео, где видно, что в очереди на момент съемки стоят порядка 100 человек. Женщины находятся близко друг к другу.

При этом в Нижегородской области сейчас действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и указом губернатора региона, при посещении общественных мест необходимо использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщили в правительстве области, специалисты регионального Минпрома после публикации видеоролика провели проверку. По ее результатам в отношении должностного лица магазина составлен административный протокол о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ч.1 ст.20.6.1. КоАП РФ). Наказанием по этой статье для должностных лиц является штраф до 50 тысяч рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус Торговля Штраф
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph