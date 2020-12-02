Евгений Люлин рассказал о планируемых изменениях в работе ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин рассказал журналистам о планируемых изменениях в работе регионального парламента. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на пресс-конференции по итогам 2020 года.
Евгений Люлин анонсировал изменения в структуре Законодательного собрания Нижегородской области, но пока не назвал, какие именно
"Структура Законодательного собрания претерпит определенные изменения. Она в некоторых вещах закостенела. Нужно будет сделать ее чуть более динамичной", - сказал он.
Также председатель регионального парламента назвал основные направления работы.
В частности, изменения коснутся системы работы с обращениями граждан. Законодательное собрание будет активно развивать коммуникацию с жителями Нижегородской области через социальные сети.
"Если в обычной форме понятна работа, то здесь нам нужно вырабатывать новые подходы – как фиксировать обращения, как определять насколько важна это тема и так далее", - отметил Евгений Люлин.
Спикер рассказал, что уже сейчас на его страницы в соцсетях ежедневно поступает до 50 обращений нижегородцев, которые он старается оперативно рассматривать.
Кроме того, планируется возродить одно из направлений работы Законодательного собрания, которое сейчас почти не ведется - работа с религиозными, национально-культурными и другими общественными объединениями, некоммерческими организациями.
"Уже такие поручения выданы. Законодательное собрание всегда было местом, где общественным объединениям помогали и поддерживали. Как-то это, я сам не понял, растворилось. У исполнительной власти много своих задач. Функцию работы с общественными объединениями вернем Законодательному собранию", - сказал Евгений Люлин.
Еще одной задачей, по мнению председателя регионального парламента, является создание в каждом комитете экспертных советов, которые будут работать с законодательными актами.
В заключение, Евгений Люлин заявил о намерении более активно работать с конкретными территориями. Речь идет о выездных заседаниях, изучении на местах реализации законов, а также консультациях населения.
Напомним, Евгений Люлин был избран председателем Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва 29 октября 2020 года. На данный момент он будет спикером регионального парламента до новых выборов в 2021 году.
Напомним также, что Евгений Люлин ранее уже возглавлял Заксобрание - с 2002 по 2007 годы.
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