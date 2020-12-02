Евгений Люлин заявил о намерении участвовать в выборах в ЗС НО в 2021 году

Евгений Люлин заявил о намерении участвовать в выборах в Законодательное собрание Нижегородской области в 2021 году. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 21 января.
Он заявил, что будет баллотироваться по одномандатному округу №11 (Дзержинск).
"Хорош бы я был депутат, если бы через год не пошел по своему округу, а пошел по партийным спискам. Скорее всего, если скажут, пойду и так, и так. Но по Дзержинску - обязательно. Задел уже сделан, я людям обещал. Я не умею по-другому", - сказал он.
Напомним, Евгений Люлин победил на довыборах в Законодательное собрание региона VI созыва в сентябре 2020 года. Явка на участке составила 15,42%. За Евгения Люлина свой голос отдали 10 449 человек.
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