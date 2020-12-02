Евгений Люлин заявил о намерении участвовать в выборах в ЗС НО в 2021 году Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Евгений Люлин заявил о намерении участвовать в выборах в Законодательное собрание Нижегородской области в 2021 году. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 21 января.

Он заявил, что будет баллотироваться по одномандатному округу №11 (Дзержинск).

"Хорош бы я был депутат, если бы через год не пошел по своему округу, а пошел по партийным спискам. Скорее всего, если скажут, пойду и так, и так. Но по Дзержинску - обязательно. Задел уже сделан, я людям обещал. Я не умею по-другому", - сказал он.

Напомним, Евгений Люлин победил на довыборах в Законодательное собрание региона VI созыва в сентябре 2020 года. Явка на участке составила 15,42%. За Евгения Люлина свой голос отдали 10 449 человек.