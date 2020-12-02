Иномарка сбила двух детей на переходе на Звездинке. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.
ДТП случилось накануне вечером, 21 января, около дома № 5А по ул. Звездинка.
44-летний водитель ехал на Nissan и сбил пешеходов, переходящих проезжую часть по нерегулируемому переходу. После этого иномарка врезалась в Hyundai, стоящий на обочине.
В результате ДТП пострадали две девочки 9 и 15 лет. С сотрясением мозга одну из них госпитализировали, другая - самостоятельно обратилась в больницу.
Напомним, два человека погибли в ДТП в Дивеевском районе 21 января.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+