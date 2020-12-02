Алкоголь без лицензии продавали в минимаркете в центре Нижнего Новгорода Бизнес

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Алкоголь без лицензии продавали в минимаркете в центре Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 22 января 2021 года, из торговой точки изъято около 2 тысяч бутылок алкогольной продукции без необходимых документов.

На ИП составлены протоколы.

Из незаконного оборота изъято 1075 литров спиртосодержащей продукции.

Полиция напоминает, что обо всех фактах незаконной продажи алкогольной продукции можно сообщить по каналу связи 02 (102 с мобильного), оставить интернет-обращение либо обратиться в ближайший отдел полиции.



В ноябре прошлого года подпольный цех по производству алкоголя известных брендов прикрыли в Дзержинске. В октябре прошлого года подпольный цех по производству водки прикрыли в Кстовском районе.