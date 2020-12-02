Агротуризм будут развивать в Нижегородской области Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Агротуризм планируется развивать в Нижегородской области. Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин в ходе пресс-конференции 21 января 2021 года.

"Во всем мире это направление очень востребовано. Многие хотят окунуться в традиционную жизнь, прежний уклад сельского жителя. Пожить в деревенском домике, попить молока – для этого на село приедут многие люди", - уверен он.

Евгений Люлин сообщил, что в региональном парламенте сейчас идет работа над законопроектом, направленным на развитие и поддержку агротуризма. По его словам уже готова концепция, которая проходит этап обсуждения.

Спикер Законодательного собрания региона отметил, что для агротуристов большую роль играет красота природы. Он считает, что Нижегородская область, богатая полями, лесами, реками и озерами, отвечает этой потребности.

"Моя Родина, Лысковский район, может предложить уникальные природные места, экскурсии по интересным объектам, например, в Макарьевский монастырь. Любой другой район также найдет, чем конкретно заинтересовать потенциальных туристов", - сказал Евгений Люлин.

К тому же, по его мнению, это направление привлечет бизнес.

Напомним, агротуризм представляет собой одно из направлений туризма. Такой вид отдыха подразумевает, что турист проводит время в сельской местности, живя в сельских гостевых домах, знакомясь с сельским образом жизни, местной культурой и местными обычаями. По мнению экспертов, данный вид туризма чаще всего выбирают жители городов, уставшие от напряженного темпа жизни.

СПРАВКА:

В странах Европы сельский туризм весьма популярен и занимает второе место после пляжного, принося около 20–30 % общего дохода от туриндустрии. По статистике, более 50% европейцев предпочитают отдых в сельской местности. В Австрии агротуристы составили 16% от общего числа сельских туристов в Европейском Союзе, Италии – 13%, Франции – 15% и Испании – 8%.