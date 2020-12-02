Проездные стали бессрочными
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
22 января 2021 10:53  [89] Агротуризм будут развивать в Нижегородской области
22 января 2021 10:50  [67] Алкоголь без лицензии продавали в минимаркете в центре Нижнего Новгорода
22 января 2021 10:00  [110] "Эй Джи Си БСЗ" инвестировал 2,5 млрд рублей в модернизацию печи для сырьевого стекла
21 января 2021 17:44  [285] RBPI инвестировала еще 9,6 млрд рублей в нижегородские свинокомплексы
21 января 2021 16:19  [171] Банк "Открытие" предоставил мезонинное финансирование группе "ГОТЭК"
21 января 2021 15:06  [391] Круглогодичное выращивание овощей на Бору начнется с 2021 года
21 января 2021 11:40  [202] Банк "Открытие": более 50% жителей ПФО готовы использовать цифровой рубль
20 января 2021 18:57  [282] Глеб Никитин вручил нижегородцам дипломы за победу в конкурсе "100 лучших товаров России"
20 января 2021 17:58  [282] Новый технопарк на "Дробмаше" сможет принимать резидентов к 2024 году
20 января 2021 16:21  [239] Пассажиропоток аэропорта Стригино в 2020 году из-за пандемии снизился в 1,5 раза
Бизнес

Агротуризм будут развивать в Нижегородской области

22 января 2021 10:53  [89] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Агротуризм планируется развивать в Нижегородской области. Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин в ходе пресс-конференции 21 января 2021 года.

"Во всем мире это направление очень востребовано. Многие хотят окунуться в традиционную жизнь, прежний уклад сельского жителя. Пожить в деревенском домике, попить молока – для этого на село приедут многие люди", - уверен он.

Евгений Люлин сообщил, что в региональном парламенте сейчас идет работа над законопроектом, направленным на развитие и поддержку агротуризма. По его словам уже готова концепция, которая проходит этап обсуждения.

Спикер Законодательного собрания региона отметил, что для агротуристов большую роль играет красота природы. Он считает, что Нижегородская область, богатая полями, лесами, реками и озерами, отвечает этой потребности.

"Моя Родина, Лысковский район, может предложить уникальные природные места, экскурсии по интересным объектам, например, в Макарьевский монастырь. Любой другой район также найдет, чем конкретно заинтересовать потенциальных туристов", - сказал Евгений Люлин.

К тому же, по его мнению, это направление привлечет бизнес.

Напомним, агротуризм представляет собой одно из направлений туризма. Такой вид отдыха подразумевает, что турист проводит время в сельской местности, живя в сельских гостевых домах, знакомясь с сельским образом жизни, местной культурой и местными обычаями. По мнению экспертов, данный вид туризма чаще всего выбирают жители городов, уставшие от напряженного темпа жизни.

СПРАВКА:

В странах Европы сельский туризм весьма популярен и занимает второе место после пляжного, принося около 20–30 % общего дохода от туриндустрии. По статистике, более 50% европейцев предпочитают отдых в сельской местности. В Австрии агротуристы составили 16% от общего числа сельских туристов в Европейском Союзе, Италии – 13%, Франции – 15% и Испании – 8%.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Сельское хозяйство Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph