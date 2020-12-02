Водоканал Семенова сливал канализационные стоки на землю Общество

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Горводоканал" Семенова сливал стоки на землю. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия 22 января 2021 года. Вред окружающей среде оценен в 4 млн рублей.

Росприроднадзор теперь добивается взыскания экологического вреда.

Ранее в управление поступила информация о том, что стоки из частично-разрушенного канализационного колодца по ул. 9-ого Января текут прямо на почву.

В ходе осмотра были выявлены превышения содержания загрязняющих веществ по целому ряду показателей. Площадь загрязненного участка составила 5 тысяч кв.м. Этот участок обслуживает "Горводоканал" Семенова.

По результатам административного расследования Семеновский "Горводоканал" был оштрафован.

В добровольном порядке в установленные законом сроки требование о возмещении вреда исполнено не было. Теперь взыскание будет осуществляться в судебном порядке.

Напомним, администрация Лукоянова не смогла оспорить штраф за слив сточных вод на землю.