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Общество

Водоканал Семенова сливал канализационные стоки на землю

22 января 2021 11:38  [89] Общество

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Горводоканал" Семенова сливал стоки на землю. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия 22 января 2021 года. Вред окружающей среде оценен в 4 млн рублей.

Росприроднадзор теперь добивается взыскания экологического вреда.

Ранее в управление поступила информация о том, что стоки из частично-разрушенного канализационного колодца по ул. 9-ого Января текут прямо на почву.

В ходе осмотра были выявлены превышения содержания загрязняющих веществ по целому ряду показателей. Площадь загрязненного участка составила 5 тысяч кв.м. Этот участок обслуживает "Горводоканал" Семенова.

По результатам административного расследования Семеновский "Горводоканал" был оштрафован.

В добровольном порядке в установленные законом сроки требование о возмещении вреда исполнено не было. Теперь взыскание будет осуществляться в судебном порядке.

Напомним, администрация Лукоянова не смогла оспорить штраф за слив сточных вод на землю.

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Теги:
Водоканал Семенов Экология
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