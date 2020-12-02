Администрация Лукоянова не смогла оспорить штраф за слив сточных вод на землю. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия 21 января 2021 года.
Факт нарушения природоохранного законодательства был выявлен летом 2020 года. В ходе рейдового осмотра в районе улицы Деманова был зафиксирован разлив сточных вод на рельеф местности. Они вытекали из канализационного колодца, накрытого деревянным щитом.
Земельный участок относится к ведению местной администрации, которую оштрафовали на 400 тысяч рублей.
Попытки представителей Лукояновской администрации оспорить данное постановление в судебном порядке не увенчались успехом. Суд в полном объеме подтвердил правомерность действий Росприроднадзора.
Теперь необходимо выплатить штраф и навести порядок в системе водоотведения города.
Решение суда не вступило в законную силу.
Напомним, МУП "Коммунальщик" из Пильны почти 10 лет незаконно брал воду из скважин.
Нередки случаи, когда и коммерческие фирмы нарушают закон. К примеру, Росприроднадзор взыскивает с ООО ТД "Цвет" ущерб за сброс сточных вод в Дзержинске.
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