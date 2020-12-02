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Политика

Елена Платонова уходит с поста директора департамента образования Нижнего Новгорода

22 января 2021 11:53  [240] Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Елена Платонова уходит с поста директора департамента образования Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации города 22 января 2021 года.

С 25 января директором департамента назначен Владимир Радченко.

Напомним, Елена Платонова сменила Ирину Тарасову на посту директора департамента образования в октябре 2018 года, проработав в этой должности два с небольшим года.

Добавим, что это не единственные кадровые перестановки в городе в последнее время. На днях департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации Нижнего Новгорода возглавила Татьяна Конкина – вместо Александра Малафеева.

СПРАВКА:

Елена Александровна Платонова родилась в 1974 году. Окончила нижегородский государственный педагогический университет. Работала учителем математики и заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе №53 Советского района. После этого несколько лет Елена Платонова была директором школы №62 Ленинского района.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Назначения Образование
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