Виктор Брант из Челябинска стал начальником нижегородского ГУФСИН Общество

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Адольфович Брант стал начальником ГУФСИН по Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

Исполнение новых обязанностей на него возложено с 21 января 2021 года.

До этого он руководил ГУФСИН по Челябинской области.

Предыдущий руководитель нижегородского управления – Николай Теущаков, был отправлен в отставку в ноябре прошлого года.

Напомним, что недавно в региональном ГУФСИН произошел ряд коррупционных преступлений, в которых подозревают заместителей управления. В частности, следователи установили, что Николай Теущаков, который будучи главой ведомства, также оказался причастен к коррупционным преступлениям. В следственном комитете сообщали, что Николай Теущаков мог быть причастен к схеме вымогательства и требовал от поощряемых подчиненных сотрудников часть полученных ими премий.