Резкое потепление и дождь ожидает нижегородцев в выходные Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Синоптики прогнозируют резкое потепление и дожди на предстоящих выходных в Нижнем Новгороде.

"В атмосфере началась большая погодная перестройка", - говорят специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации.

Уже сегодня – в субботу 23 января, после вчерашних -10° ожидается +3° и дождь. В сочетании со снегом, который лежит на поверхности земли, осадки в виде дождя могут привести к гололеду, предупреждают синоптики.

В ночь на воскресенье дождь продолжит идти, но это время суток не повлияет на температуру воздуха – похолодает всего лишь до +1°. А днем в воскресенье ожидается пасмурная погода без осадков и +2°.

На следующей неделе погода не будет кардинально отличаться, однако более подробную информацию синоптики обещали рассказать позднее.