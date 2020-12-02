Резкое потепление и дождь ожидает нижегородцев в выходные

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Синоптики прогнозируют резкое потепление и дожди на предстоящих выходных в Нижнем Новгороде.
"В атмосфере началась большая погодная перестройка", - говорят специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации.
Уже сегодня – в субботу 23 января, после вчерашних -10° ожидается +3° и дождь. В сочетании со снегом, который лежит на поверхности земли, осадки в виде дождя могут привести к гололеду, предупреждают синоптики.
В ночь на воскресенье дождь продолжит идти, но это время суток не повлияет на температуру воздуха – похолодает всего лишь до +1°. А днем в воскресенье ожидается пасмурная погода без осадков и +2°.
На следующей неделе погода не будет кардинально отличаться, однако более подробную информацию синоптики обещали рассказать позднее.
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