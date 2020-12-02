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Общество

Нижегородская область стала лидером в РФ по числу заключенных социальных контрактов

23 января 2021 09:16  [91] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

По итогам 2020 года Нижегородская область стала лидером среди субъектов РФ по числу заключенных социальных контрактов. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, посетивший 22 января Нижегородскую область.

Также он сообщил, что Нижегородская область с 2021 года входит в число пилотных регионов, внедряющих систему долговременного ухода.

Министр посетил Понетаевский психоневрологический интернат, в этом учреждении Антону Котякову представили модель по созданию службы защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами. Данная модель была создана правительством Нижегородской области совместно с проектным офисом ОНФ "Регион заботы".

По информации министерства труда и социальной защиты РФ, Антон Котяков обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным вопросы социального развития региона.

Также министр побывал в Корпоративном университете правительства Нижегородской области. Антон Котяков встретился с участниками "Команды 52" - данный проект ставит своей целью формирование банка лучших практик и решений по развитию территорий.

"Нижегородская область в последние годы является лидером в продвижении инициатив, связанных с социальной сферой. Все инициативы в социальной сфере требуют тщательной проработки, и мы признательны Нижегородской области за ту работу по реализации пилотных проектов, которую проводит регион", - заявил Антон Котяков.

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Теги:
Визиты Глеб Никитин Социальные выплаты
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