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Политика

Базу перспективных управленцев региона начали формировать в Нижегородской области

22 января 2021 17:47  [98] Политика
Базу перспективных управленцев региона начали формировать в Нижегородской области

Базу перспективных управленцев региона начали формировать в Нижегородской области

Фото: Юлия Горшкова

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 22 января дали старт проекту "Команда 52", который позволит сформировать базу перспективных управленцев региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В рамках проекта будет реализована образовательная программа, которая объединит сильных управленцев из муниципалитетов Нижегородской области, позволит сформировать так называемый банк лучших решений по развитию территорий.

"Нижегородская область демонстрирует лидерство по многим вопросам в социальной сфере: это заключение социальных контрактов, отработка новых технологий в сфере социальной защиты населения. Такая работа требует консолидации усилий региональной и муниципальной власти. Уверен, результатом проекта "Команда 52" станет формирование группы единомышленников, способной находить эффективные решения тех задач, которые стоят перед Нижегородской областью", - сказал Антон Котяков.

"Развитие любого региона начинается именно с территорий. У нас муниципалитеты участвуют в реализации всех 13 национальных проектов. Более того, 72% объектов, - а это свыше 1300 новых и модернизированных школ, больниц, библиотек, дорог, благоустроенных парков, - находятся в районах. Поэтому вполне закономерно, что успехи реализации нацпроектов и, как следствие, уровень жизни людей напрямую зависят от квалификации кадров и качества управленческих команд на местах. Именно для того, чтобы успешно решать такие непростые задачи, мы сегодня запускаем образовательный проект "Команда 52". Он объединит лидеров из муниципалитетов и лучшие практики по развитию территорий в Нижегородской области", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что по итогам будет сформирована региональная база потенциальных руководителей исполнительных и представительных органов власти – это не менее 210 человек.

"Потенциальным участникам предстоит войти в команду одного из 52 муниципалитетов области. В каждой будет по 5-7 человек из числа муниципальных служащих, представителей предприятий и учреждений, депутатов и общественников. Задача каждой команды – не только овладеть теоретическими знаниями, но и, опираясь на опыт наставников, запустить на своей территории проект, способствующий либо привлечению инвестиций, либо экономии бюджетных средств, либо оптимизации процессов", - добавил Глеб Никитин.

Он сказал, что сам планирует участвовать в проекте в качестве наставника.

СПРАВКА:
Срок реализации проекта "Команда 52" - с января по август 2021 года. В 52 муниципалитетах будут сформированы команды, в состав которых могут войти муниципальные служащие, предприниматели, представители предприятий и учреждений, которые имеют успешный опыт работы с процессами, а также депутаты представительных органов власти, члены общественных организаций.

Для прошедших отбор запланировано проведение образовательной программы по пяти направлениям: лидерство и командное взаимодействие, проектное управление и реализация национальных проектов, управление изменениями, управление процессами, корпоративная культура. Программа обучения предполагает форматы очных сессий, дистанционных образовательных модулей, проектного консультирования.

Задача каждой команды - в течение 6 месяцев с опорой на наставников и консультантов запустить на своей территории проект, способствующий привлечению инвестиций, экономии бюджетных средств и оптимизации процессов в муниципалитете, а также презентовать промежуточные итоги.

На завершающем этапе проекта в августе 2021 года 52 участника пройдут персональную комплексную оценку и войдут в кадровую базу высокопотенциальных управленцев Нижегородской области.

Таким образом, результатом реализации проекта "Команда 52" станет формирование кадровой базы управленцев для органов исполнительной власти и местного самоуправления, 15 муниципальных проектов, готовых к внедрению и тиражированию на других территориях, закрепление талантливых управленцев в регионе.

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Теги:
Глеб Никитин Правительство Нижегородской области
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