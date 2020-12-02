Прототипы вакцин против коронавируса и ВИЧ созданы в Нижнем Новгороде Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Прототипы вакцин против коронавируса и ВИЧ созданы в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Разработками занимались сотрудники Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной при участии ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

"Молекулярная платформа коронавирусной вакцины основана на использовании неинфекционных химерных вирусных частиц, несущих в себе части норовируса и коронавируса. Разрабатываемая вакцина отличается от других тем, что она мукозальная, то есть капли в нос, применимые для детей и лиц пожилого возраста", - рассказал руководитель лаборатории иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора Виктор Новиков.

Что касается вакцины от ВИЧ, работу над ее созданием ранее уже вели ученые из Новосибирска и Санкт-Петербурга. Теперь они объединились и вместе с нижегородскими коллегами подготовили программу действий по завершению разработки вакцины.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимал участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса.

"Внимательно следил за этапом клинических испытаний. Принять в них участие было сознательным решением. Убедился в безопасности вакцины. Чувствовал себя хорошо. Антитела выработались и сохраняются", - заявил глава региона.