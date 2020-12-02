Проездные стали бессрочными
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
23 января 2021 17:32  [49] Прототипы вакцин против коронавируса и ВИЧ созданы в Нижнем Новгороде
23 января 2021 16:30  [82] Глеб Никитин пообещал построить в Лукоянове новую школу
23 января 2021 15:57  [103] Капремонт Лукояновской ЦРБ пройдет поэтапно до конца 2023 года
23 января 2021 15:45  [106] Нижегородские волонтеры принимают заявки на установку памятников участникам войны
23 января 2021 14:52  [112] Энергосервисный контракт будет разработан для улучшения качества уличного освещения в Лукоянове
23 января 2021 13:59  [139] Дни профориентации пройдут в 6 муниципалитетах Нижегородской области
23 января 2021 12:24  [200] Глеб Никитин поблагодарил майора полиции Дмитрия Курташкина за спасение людей на пожаре в общежитии Арзамаса
23 января 2021 11:52  [199] Более 72,8 тысячи нижегородцев переболели коронавирусом
23 января 2021 09:16  [210] Нижегородская область стала лидером в РФ по числу заключенных социальных контрактов
23 января 2021 00:01  [208] Резкое потепление и дождь ожидает нижегородцев в выходные
Общество

Прототипы вакцин против коронавируса и ВИЧ созданы в Нижнем Новгороде

23 января 2021 17:32  [49] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Прототипы вакцин против коронавируса и ВИЧ созданы в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Разработками занимались сотрудники Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной при участии ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

"Молекулярная платформа коронавирусной вакцины основана на использовании неинфекционных химерных вирусных частиц, несущих в себе части норовируса и коронавируса. Разрабатываемая вакцина отличается от других тем, что она мукозальная, то есть капли в нос, применимые для детей и лиц пожилого возраста", - рассказал руководитель лаборатории иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора Виктор Новиков.

Что касается вакцины от ВИЧ, работу над ее созданием ранее уже вели ученые из Новосибирска и Санкт-Петербурга. Теперь они объединились и вместе с нижегородскими коллегами подготовили программу действий по завершению разработки вакцины.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимал участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса.

"Внимательно следил за этапом клинических испытаний. Принять в них участие было сознательным решением. Убедился в безопасности вакцины. Чувствовал себя хорошо. Антитела выработались и сохраняются", - заявил глава региона.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Наука
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph