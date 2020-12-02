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Общество

Озвучены новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 24 января

24 января 2021 15:58  [69] Общество

Еще 489 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 24 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В настоящее время в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 81 137 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 705. Коэффициент распространения инфекции, как и днем ранее, составляет 1.02.

При этом на 24 января уже 73 414 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписаны еще 516 человек, а 14 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 018.

Напомним, что в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Сейчас любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона, а в ближайшее время - через Госуслуги.

Как сообщал 19 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регион уже поступило почти 15 тысяч доз вакцин от COVID-19. До конца февраля ожидается прибытие еще 151 тысячи доз. По мере выборки запасы вакцины будут пополняться. Сделать прививку смогут все желающие.

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Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
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