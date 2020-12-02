Один человек погиб в ДТП под Арзамасом, автомобиль разорвало пополам Происшествия

Один человек погиб и еще двое пострадали в ДТП под Арзамасом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Авария произошла накануне, 24 января, в Арзамасском районе, на автодороге Выездное-Шерстино.

Столкнулись две иномарки. Как рассказали очевидцы ВКонтакте, один из автомобилей даже разорвало пополам.

Напомним, в минувшие выходные молодая женщина погибла в ДТП на нижегородской трассе, спасая мужа и сына.