Один человек погиб в ДТП под Арзамасом, автомобиль разорвало пополам

Фото: из соцсети ВКонтакте
Один человек погиб и еще двое пострадали в ДТП под Арзамасом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Авария произошла накануне, 24 января, в Арзамасском районе, на автодороге Выездное-Шерстино.
Столкнулись две иномарки. Как рассказали очевидцы ВКонтакте, один из автомобилей даже разорвало пополам.
Напомним, в минувшие выходные молодая женщина погибла в ДТП на нижегородской трассе, спасая мужа и сына.
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