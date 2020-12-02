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Общество

"Теплоэнерго" построит новую котельную в Чкаловске

25 января 2021 10:47  [47] Общество

Фото: Александр Воложанин

"Теплоэнерго" построит новую котельную в Чкаловске. Предприятие намерено это сделать к началу отопительного сезона 2021-2022 годов, сообщили в пресс-службе "Теплоэнерго".

Мощность блочно-модульной котельной составит 22.4 МВт. Ее будут строить по концессионному соглашению с администрацией городского округа. Также запланированы замена старых тепловых сетей и монтаж новых. При этом параметры соглашения предусматривают рост тарифа для населения не выше 4%.

Напомним, ранее собственник котельной ООО "ШВИК" отказался от теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений в Чкаловске. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, была организована работа по обеспечению прохождения текущего отопительного сезона и решению вопроса теплоснабжения Чкаловска до конца текущего года.

"Для нас была крайне важна социальная составляющая, поэтому по поручению губернатора мы выработали параметры концессионного соглашения, предусматривающие рост тарифа не выше 4%, но позволяющие обеспечить надёжное и качественное теплоснабжение жителей", - отметил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

В настоящее время теплоснабжение жителей временно осуществляется от трёх мобильных дизельных котельных и котельной завода "Полет".

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Теги:
Теплоснабжение Теплоэнерго Чкаловск
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