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Бизнес

Каталог экспортно ориентированных предприятий создают в Нижегородской области

25 января 2021 11:23  [99] Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Каталог экспортно ориентированных предприятий создают в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном Минпроме. Нижегородских производителей приглашают войти в каталог. Заявки принимаются до 31 января 2021 года.

Принять участие в отборе для каталога могут как действующие экспортеры, так и те, кто только планируют выход на внешние рынки. Каталог будет издан в электронном виде.

"Мы разметим его в общем доступе на нашем сайте, а также на официальных ресурсах наших подведомственных организаций и партнеров: регионального центра развития экспорта, Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, центра "Мой бизнес". Такой каталог удобно использовать на презентациях экспортного потенциала региона на разнообразных международных мероприятиях, а участие в нем дает экпортно ориентированным предприятиям дополнительный шанс для выхода на новые зарубежные рынки", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Для участия необходимо заполнить форму по экспортной продукции предприятия и предоставить фотографии продукции (размеры фотографий не менее 800х600 пикселей в формате jpeg), а также логотип предприятия в векторном формате по адресу: metal@minprom.kreml.nnov.ru.

За дополнительной информацией можно обратиться в минпром по телефону: +7 (831) 435-11-54, а также в Торгово-промышленную палату Нижегородской области по телефону: 8 (831) 266-42-10, доб. 1014, 8 (831) 266-42-10, доб. 1055.

Ранее сообщалось, что объем несырьевого неэнергетического экспорта Нижегородской области вырос почти на 15%. В частности, вырос объем экспорта мехоборудования, автотехники и пластмассы.

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Теги:
Производство Промышленность Экспорт
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