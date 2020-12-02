Китай и Бангладеш стали лидерами по росту экспорта из Нижегородской области Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Китай и Бангладеш стали лидерами по росту экспорта из Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя итоги внешнеторговой деятельности за 11 месяцев 2020 года.

Существенный рост экспорта (+52%) за январь-ноябрь достигнут благодаря поставкам в страны Азии, на которые пришлась треть общего объема экспорта региона. Поставки нижегородской продукции в Китай выросли в 2 раза, в Бангладеш - в 4 раза.

Увеличение экспортных операций произошло также с Бельгией, Латвией, Польшей, Финляндией и Францией. Среди стран ближнего зарубежья более чем в 2 раза вырос экспорт в Узбекистан, зафиксировано увеличение поставок в Армению, Туркменистан, Азербайджан, Киргизию и Таджикистан.

Основную долю занимает экспорт машиностроительной продукции, товаров химической промышленности, оборудования для атомных станций, изделий из черных металлов и полиграфии.

Общий объем внешнеторгового оборота Нижегородской области со 137 странами дальнего и ближнего зарубежья за 11 месяцев 2020 года составил $6,7 млрд. Регион занял 2-е место в Приволжском федеральном округе.

"Несмотря на общую экономическую ситуацию, в январе-ноябре 2020 года отмечался рост внешнеторговых показателей Нижегородской области по многим направлениям. В основном это произошло за счет экспорта, на долю которого пришелся 61% от товарооборота региона", – подчеркнул Глеб Никитин.

Наращивание объемов экспорта является основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Напомним, каталог экспортно ориентированных предприятий создают в Нижегородской области.