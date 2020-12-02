Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Проездные стали бессрочными
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
25 января 2021 12:33  [32] Китай и Бангладеш стали лидерами по росту экспорта из Нижегородской области
25 января 2021 11:58  [68] Более 70 тысяч Татьян застраховали жизнь и купили ОСАГО в Группе "Открытие"
25 января 2021 11:23  [98] Каталог экспортно ориентированных предприятий создают в Нижегородской области
25 января 2021 10:21  [112] Банк "Открытие" и "Открытие Факторинг" реализовали первую сделку по факторинговому финансированию экспорта
24 января 2021 13:01  [196] Нижегородские предприятия пищепрома привлекли свыше 7 млрд рублей льготных кредитов
24 января 2021 11:52  [292] Нижегородское правительство поможет восстановить Починковский конный завод
22 января 2021 19:44  [457] Нижегородский земельный совет одобрил 27 заявок на выделение участков для инвестпроектов
22 января 2021 18:38  [374] Торговые идеи группы "Открытие" в 2020 году принесли прибыль в 97%
22 января 2021 18:02  [309] KIA пятый раз подряд стала самой продаваемой иномаркой года в портфеле ВТБ Лизинг
22 января 2021 17:25  [290] "Половина безналичных платежей в 2021 году будет осуществляться смартфонами", - прогноз ВТБ
Бизнес

Китай и Бангладеш стали лидерами по росту экспорта из Нижегородской области

25 января 2021 12:33  [32] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Китай и Бангладеш стали лидерами по росту экспорта из Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя итоги внешнеторговой деятельности за 11 месяцев 2020 года.

Существенный рост экспорта (+52%) за январь-ноябрь достигнут благодаря поставкам в страны Азии, на которые пришлась треть общего объема экспорта региона. Поставки нижегородской продукции в Китай выросли в 2 раза, в Бангладеш - в 4 раза.

Увеличение экспортных операций произошло также с Бельгией, Латвией, Польшей, Финляндией и Францией. Среди стран ближнего зарубежья более чем в 2 раза вырос экспорт в Узбекистан, зафиксировано увеличение поставок в Армению, Туркменистан, Азербайджан, Киргизию и Таджикистан.

Основную долю занимает экспорт машиностроительной продукции, товаров химической промышленности, оборудования для атомных станций, изделий из черных металлов и полиграфии.

Общий объем внешнеторгового оборота Нижегородской области со 137 странами дальнего и ближнего зарубежья за 11 месяцев 2020 года составил $6,7 млрд. Регион занял 2-е место в Приволжском федеральном округе.

"Несмотря на общую экономическую ситуацию, в январе-ноябре 2020 года отмечался рост внешнеторговых показателей Нижегородской области по многим направлениям. В основном это произошло за счет экспорта, на долю которого пришелся 61% от товарооборота региона", – подчеркнул Глеб Никитин.

Наращивание объемов экспорта является основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Напомним, каталог экспортно ориентированных предприятий создают в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Производство Промышленность Экспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph