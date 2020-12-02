Шуховская башня в пос.Ляхово Нижегородской области признана выявленным ОКН Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Нижегородский конструктивизм

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пожарная каланча конструкции инженера Шухова в поселке Ляхово Балахнинского района признана выявленным объектом культурного наследия (ОКН). Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в управлении государственной охраны ОКН.

Решение было принято в декабре на основании заявления директора Ассоциации "Нижегородский центр культурного наследия" Дмитрия Ивагина.

В 2021 году планируется проведение государственной историко-культурной экспертизы. На основании полученных выводов башня будет включена или не включена в реестр ОКН.

Согласно законодательству, срок принятия решения должен быть не более одного года со дня включения объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Отметим, что в Нижегородской области сохранились еще три башни, построенные по конструкции Владимира Шухова - в Дзержинске, Выксе и Копосове.

СПРАВКА:

Шуховская башня в п. Ляхово использовалась как пожарная каланча. На ней располагалась смотровая площадка с колоколом, в который звонили в случае пожара. Высота башни — 13 метров.