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Общество

Нижегородским кафе и ресторанам разрешили увеличить число посетителей

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Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавирусной инфекции.

Изменения предусматривают, в частности, увеличение числа посетителей кафе и ресторанов.

Раньше максимально допустимая заполняемость организаций общепита составляла 30%, сейчас же зал можно заполнить до 40%.

Между тем, остальные ограничения продолжают действовать. Это касается запрета на обслуживание посетителей с 00:00 до 06:00, за исключением доставки заказов на вынос. За столиком может находиться не более четырех посетителей и запрещается проводить массовые мероприятия.

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Теги:
Кафе Коронавирус Развлечения
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