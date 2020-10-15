Очередное COVID-ограничение: Глеб Никитин подробно рассказал про запрет на ночные кафе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 20 октября внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".

Изменения касаются требований к работе организаций общественного питания и применяются в других странах.

"Организации общественного питания с 12 ночи до 6 утра смогут работать только на вынос, без посетителей. Это связано с проведением развлекательных мероприятий в подобных заведениях в ночное время. Конечно, такие случаи пресекаются в результате проверок, но необходим системный подход", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что весной, во время активного распространения коронавируса, работа кафе и ресторанов была запрещена. В середине июня предприятия общепита получили разрешение на открытие террас и веранд. За столиком могло находиться не более четырех посетителей. Кроме того, запрещалось проводить массовые мероприятия (например, банкеты).

При этом такие меры предусмотрены лишь на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, тогда как область находится на втором этапе. Но предприятия общепита получили такое разрешение, поскольку в наибольшей степени пострадали от последствий распространения COVID-19.

Сейчас Глеб Никитин говорит, что мера по открытию кафе и ресторанов была, прежде всего, продиктована экономическими соображениями.

"Важно сохранить деятельность отрасли в текущих условиях. С завершением летнего сезона общепит потерял возможность использовать открытые веранды, поэтому сейчас нужно максимально ответственно подойти к организации работы. Закрытое помещение - это совсем другой уровень угрозы", - объяснил губернатор Нижегородской области.

Сегодня, общаясь со своими подписчиками в соцсети Instagram, Глеб Никитин сказал, что посетители ночных вечеринок в кафе и ресторанах "пополняют нашу растущую статистику заболевших". Что касается работы в остальное время, то пока заведения работают в обычном режиме, с соблюдением всех мер безопасности.