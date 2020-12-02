Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 14 февраля Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 14 февраля 2021 года. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Таким образом, гражданам старшего возраста необходимо продолжить соблюдать режим самоизоляции.

"Несмотря на определенную стабилизацию ситуации, люди из групп риска должны продолжать соблюдать самоизоляцию. На данный момент это залог безопасности. Наиболее сложный период обязательно завершится, но пока следует быть максимально осторожными", - сказал губернатор Нижегородской области.

Напомним, что в Нижегородской области режим самоизоляции для людей в возрасте от 65 лет, а также для людей, имеющих хронические заболевания и беременных, был введен 8 октября 2020 года. С тех пор для этих категорий граждан, которые в то же время были трудоустроены, предоставлялась неоднократная возможность оформить больничный. Ранее возможность оформления больничного для ограничивалась датой 31 декабря 2020 года.