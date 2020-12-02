Работы по ликвидации Шуваловской свалки начались в Нижнем Новгороде Общество

Шуваловская свалка Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Подрядчик приступил к подготовительным работам по ликвидации Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Работы выполняются в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Рекультивация одного из самых проблемных объектов накопленного экологического вреда на территории города - Шуваловской свалки - позволит значительно изменить облик территории и улучшит экологическую обстановку", - сказал Глеб Никитин.

Вначале подрядчик установит в периметре свалки сеть наблюдательских скважин для мониторинга подземных вод. К механической сепарации свалочных масс на фракции подрядчик планирует приступать в марте этого года. Затем состоится разделение 900 тысяч куб. метров отходов на пригодные для повторного использования и утилизации и на непригодные. Нарушенные земли будут рекультивированы и возвращены в хозяйственный оборот.

"Полностью завершить ликвидацию свалки, площадь которой составляет около 17 гектаров, подрядчик должен в четвертом квартале 2022 года. Стоимость работ составит 1,23 миллиарда рублей, это средства из федерального и областного бюджетов", - добавил Глеб Никитин.

Данная свалка является одним из наиболее крупных несакционированных объектов размещения отходов на территории Нижнего Новгорода. Площадь свалки составляет около 18 га, объем накопленных отходов — примерно 1 млн тонн, высота слоя отходов - от 5 до 13 метров.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.