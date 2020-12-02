Пожар в культурно-спортивном комплексе в Варнавинском районе потушили спустя несколько часов Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Пожар в культурно-спортивном комплексе в Варнавинском районе потушили спустя несколько часов. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, возгорание удалось ликвидировать около 22 часов. Информация о пожаре спасателям поступила в 15:08.

Комплекс "Ветлуга" находится в с. Макарий.

Площадь пожара составила 800 кв.м. Пострадавших нет.

В ликвидации участвовали 30 человек с привлечением 13 единиц техники.