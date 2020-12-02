Молодежный центр "Высота" открыли в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Молодежный центр "Высота" открыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в День студента, 25 января, принял участие в открытии центра, который находится по адресу: ул. Совнаркомовская, 4 (в здании Нижегородского индустриального училища, за ярмаркой).

"От души поздравляю ребят с Днем российского студенчества! Именно в студенческие годы люди, как правило, осознают свое призвание и начинают активно двигаться к своим целям. Поэтому особенно символично, что в этот день мы открываем молодежный центр "Высота". Его концепция строилась по итогам обсуждений с представителями всех муниципалитетов и различных молодежных объединений. Уверен, что это пространство будет наполнено жизнью и станет той площадкой, где молодые люди региона смогут реализовать свои идеи. Мы всесторонне готовы помогать в этом", – отметил Глеб Никитин.

"Мы планируем, что в 2021 году к деятельности центра будут привлечено до 300 тысяч молодых людей из всей Нижегородской области", – добавил Глеб Никитин.

Что такое "Высота"

Концепция создания молодежного центра Нижегородской области была представлена на совете по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области в 2019 году. Предложения формировались на основе анализа результатов стратегических сессий, в которых приняло участие более 1,5 тысяч молодых людей.

На постоянной основе в центре будут работать четыре проектных офиса. В офисе "Молодежное проектирование" доступны программы развития проектного мышления у молодежи и эффективной подготовки к всероссийскому конкурсу молодежных проектов.

В рамках офиса "Точки роста" будут работать с лидерами молодежных организаций, проводить обучение специалистов по делам молодежи муниципальных образований, а также разрабатывать Стратегию реализации государственной молодежной политики в Нижегородской области до 2035 года.

Офис "Взаимодействие с НКО и партнерами" направлен на ресурсную поддержку молодежных объединений и молодых предпринимателей, выстраивание партнерских отношений с ключевыми госкорпорациями и некоммерческими организациями области.

На базе офиса "Лофт и молодежный ивент" планируется активизация креативного кластера молодежи и развитие компетенций в сфере креативных индустрий у творческих сообществ региона. Офис будет осуществлять деятельность по программам форума "Таврида" и "Российская студенческая весна".

Молодежный центр "Высота" стал первой ресурсной площадкой для творческой молодежи региона в целях создания арт-резиденции Нижегородской области.

Также в день открытия центра на его площадке прошла встреча заместителя губернатора региона Андрея Саносяна, членов правительства Нижегородской области с представителями 24 студенческих организаций региона.

Во время встречи студенты задавали вопросы на всевозможные темы, от личных до серьезных и глобальных.

Напомним, в октябре 2020 года Нижегородская область представила масштабный региональной проект арт-резиденции на конференции креативных индустрий в рамках фестиваля "Таврида АРТ Moscow". Арт-резиденция будет реализовываться в тесном партнерстве с министерством культуры Нижегородской области и министерством образования, науки и молодежной политики региона. Предполагается, что проект объединит сразу несколько прогрессивных городских локаций, сообществ и организаций: региональный молодежный центр "Высота", центр культуры "Рекорд", арт-кластер "Нижполиграф". Кроме того, в резиденцию войдут АНО "Центр 800", АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области", АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" и другие площадки.