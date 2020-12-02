Муниципальный долг Нижнего Новгорода планируется уменьшить на 221 млн рублей Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Муниципальный долг Нижнего Новгорода планируется уменьшить на 221,8 млн рублей. Об этом доложил директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин в ходе совместного заседания комиссий Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике и по экономике, промышленности и предпринимательству 26 января 2021 года.

По его словам, на январь текущего года на счетах города остались средства в размере 398,9 млн рублей. Основную их часть (221,8 млн рублей) решено направить на уменьшение кредитов в банках и муниципального долга. Остальное - на покрытие дополнительных расходов.

Отметим, что по состоянию на ноябрь 2020 года размер муниципального долга составлял 10,6 млрд рублей. Из них 5,2 млрд рублей - кредиты кредитных организаций, 5 млрд рублей - муниципальные ценные бумаги, 497,3 млн рублей - бюджетные кредиты.

Оставшиеся средства от 398,9 млн рублей будут направлены следующим образом:

- 104 млн рублей пойдет на ремонт дорог,

- 46,8 млн рублей - на 800-летие города,

- 22,5 млн рублей - на ликвидацию оползня на Похвалинском съезде около гостиницы "Азимут",

- 20 млн рублей - на нанесение дорожной разметки,

- 17 млн рублей - на содержание местных дорог (кредиторская задолженность с прошлого года),

- 15,4 млн рублей - на капремонт второго здания МБУ ДОД "Центр детского творчества Ленинского района",

- 15 млн рублей - на благоустройство сквера у ДК им. Ленина,

- 3,2 млн рублей - на разработку проектно-сметной документации для проведения противооползневых мероприятий в районе дома №36 по ул. Рождественская,

-2,5 млн рублей - на оплату контрактов на проведение капремонта муниципальных нежилых помещений.

Кроме того, еще 63,5 млн рублей, полученных в качестве межбюджетных трансфертов, планируется направить на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципалитетах.

В результате корректировки, доходы на 2021 год составят - 38,3 млрд рублей, расходы - 38,8 млрд рублей, дефицит - 476,2 млн рублей.

Ранее депутаты бюджетной комиссии Думы Нижнего Новгорода поддержали изменения в доходную и расходную часть бюджета города на 1,7 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов.

Решение о принятии изменений в бюджет будет принято на заседании 27 января 2021 года.