Более 450 млн рублей направят на организацию бесплатного питания для нижегородских школьников

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20 января 2021 15:18  [77] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты бюджетной комиссии думы Нижнего Новгорода поддержали очередные изменения в городской бюджет. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания 20 января 2021 года.  

Как доложил директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин, доходную и расходную часть бюджета планируется увеличить на 1,7 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов.

Планируемые расходы:

- 450,1 млн рублей - на организацию бесплатного горячего питания учащимся начальных классов;

- 392,3 млн рублей - на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

- 323,8 млн рублей - на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий;

- 282,4 млн рублей - на строительство школы в ЖК "Новая Кузнечиха";

- 154,3 млн рублей - на строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод ("Слудинская", "Малиновая гряда");

- 154,2 млн рублей - на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- 83,6 млн рублей - на строительство детских садов (ДОУ по пр. Гагарина, ул. Есенина, ул. Верховая, ул. Куйбышева, ул. Зимина, ул.Молитовская, ул. Красноуральская, ул. Глеба Успенского, ул. Ванеева, Новая Кузнечиха);

- 12,4 млн рублей - на обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ветераны, инвалиды);

- 10 млн рублей - на создание модельных муниципальных библиотек;

- 5 млн рублей - на возведение пристроя к школе № 168;

- 3,6 млн рублей - на строительство спортивной площадки в микрорайоне Березовский;

- 1,5 млн рублей - на обеспечение доступа к системе электронного документооборота;

- 1,2 млн рублей - на ремонт дорог;

- 0,5 млн рублей - на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театра "Вера".

При этом планируется уменьшить расходы на 190 млн рублей, за счет снижения финансирования реконструкции автомобильной дороги в районе улиц Ильинская, Гоголя, Сергиевская, Обозная и на 13 млн рублей - на строительство газопровода в поселок "Луч".

Обновленные параметры бюджета на 2021 год: доходы- 38,2 млн рублей, расходы- 38,5 млн рублей, дефицит- 299,1 тысяч рублей.

Напомним, что Гордума приняла бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год с дефицитом. Доходы бюджета в 2021 году спрогнозированы в размере 36,6 млрд рублей, расходы - 36,8 млрд рублей.  Дефицит составит 299,06 млн рублей. 

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет Городская дума
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