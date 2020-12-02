Нижегородцы пытались незаконно продать сигареты на 15 млн рублей Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородцы пытались незаконно продать сигареты на 15 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, осуждены четверо мужчин, которые сбывали немаркированную продукцию не только в Нижнем Новгороде, но и других регионах России.

Установлено, что нижегородец 1976 года рождения решил организовать незаконный бизнес по сбыту немаркированного табака. Для реализации задуманного он вовлек в эту деятельность троих знакомых 29, 23 и 44 лет. Организатор и его сообщники приобретали большую партию продукции без лицензии и перевозили ее в Нижний Новгород.

Они арендовали склад в Сормовском районе, где хранили и сортировали продукцию. Немаркированный табак они сбывали индивидуальным предпринимателям: привозили на личной "ГАЗели" или пользуясь услугами транспортных компаний.

В результате проведенного обыска на складе полицейские изъяли немаркированный табак на общую сумму более 15,8 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело, организаторам предъявлено обвинение.

Приговором суда мужчины признаны виновными. Организатору назначено 4 с половиной года лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей, участникам – от полутора до 2 с половиной лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, еще один нижегородские предприниматели пытались продать табак без лицензии на сумму более 27 млн рублей. Для того, чтобы организовать бизнес, двое мужчин закупали табак для кальяна и привозили его в Нижний Новгород. Продукция была немаркированная.