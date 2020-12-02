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Политика

Ольга Петрова стала и.о. министра образования Нижегородской области

26 января 2021 12:44  [112] Политика

Фото: с сайта unn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Ольга Петрова стала и.о. министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 26 января 2021 года.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с Ольгой Петровой и Сергеем Злобиным в новом молодежном центре "Высота".

Отметим, что Сергей Злобин покинул пост министра образования региона и теперь будет курировать "Школу 800", а Ольга Петрова назначена исполняющей обязанности министра.

До назначения на новый пост Ольга Петрова более 22 лет проработала в ННГУ им. Лобачевского, начиная с должности ассистента и до проректора по учебной работе.

Глеб Никитин рассказал о новых направлениях работы и кадровых решениях.

"Ольга Петрова всю жизнь работает в регионе, прекрасно погружена в проблематику высшего образования, курировала ряд важных направлений в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского, включена в базу перспективных специалистов и управленцев программы "Команды правительства". Мне бы хотелось, чтобы все начинания последних лет были продолжены и усилены, так как всегда есть куда развиваться и как совершенствоваться. Одно из основных направлений – это, конечно, реализация национального проекта "Образование", в частности, создание новых мест в школах и детских садах", - отметил Глеб Никитин.

СПРАВКА:

Ольга Викторовна Петрова родилась в 1975 году в Горьком. Окончила Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности "Математика", аспирантуру Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова (факультет вычислительной математики и кибернетики), с 2018 года обучается в магистратуре НИУ "Высшая школа экономики" по специальности "Управление высшим образованием". Кандидат социологических наук.

Начала трудовую деятельность в 1998 году ассистентом высшего колледжа управления и предпринимательства в ННГУ им. Лобачевского, заместителем декана по организационным и экономическим вопросам. С 2010-го по 2014-й год являлась старшим преподавателем центра подготовки управленческих кадров высшей квалификации кафедры социологии управления факультета управления и предпринимательства ННГУ, заместителем декана по организационно-экономической работе.

До 2019 года была доцентом кафедры университетского менеджмента и инноваций в образовании института экономики и предпринимательства ННГУ и исполняла обязанности первого заместителя директора института экономики и предпринимательства, декана факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

С 2019 года до назначения министром работала проректором по учебной работе, являясь также доцентом кафедры университетского менеджмента и инноваций в образовании института экономики и предпринимательства.

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