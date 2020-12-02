Сергей Злобин покинул пост главы нижегородского Минобра и будет курировать "Школу 800" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Сергей Злобин покинул пост министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 26 января 2021 года по итогам рабочей встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с новым и.о. министра образования Ольгой Петровой и Сергеем Злобиным в молодежном центре "Высота".

После кадровых перестановок Сергей Злобин будет курировать реализацию проекта "Школа 800", а также станет советником губернатора.

"Ключевыми задачами для Сергея Злобина будет реализация проекта "Школа 800". Это не только крупный инфраструктурный проект, но и создание школы с новым качественным образованием. Наша задача - чтобы к сентябрю была разработана передовая образовательная методика, а "Школа 800" стала одной из лучших в стране. За прошедшие годы удалось накопить большой опыт и задать важнейшие направления развития. Сейчас важно продолжить эту работу", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил губернатор, Нижегородская область на основе проекта "Школа 800" планирует принять активное участие в реализации объявленной Министерством просвещения РФ программы строительства новых школ и создания новых мест для ликвидации второй смены.

Ранее сообщалось, что строительство "Школы 800" идет с опережением графика. Комплекс на 4550 мест будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде (бульвар Южный мкр. "Юг" в Автозаводском районе – на 1500 мест, мкр. "Верхние Печеры" – на 1500 мест и в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе – на 1100 мест) и центра дополнительного образования на Бору на 450 мест, объединенных единой образовательной программой. Возведение объектов планируется завершить к сентябрю этого года.

С 1 декабря 2020 года начал работу сайт - школа800.рф. Здесь можно оставить заявку на обучение или на работу в качестве педагога в будущей школе.

Что касается Сергея Злобина, то он был назначен в январе 2018 года, проработав в этой должности три года.

СПРАВКА:

Сергей Васильевич Злобин родился 7 августа 1975 года в городе Пермь. Получил два высших образования: педагогическое и экономическое. Имеет опыт работы учителем истории и обществознания, заместителем директора, а также директором школы.

В 2007 году назначен начальником отдела методологии и прогнозирования управления стратегического планирования департамента образования администрации Перми. В 2008 году - председатель комитета по вопросам образования администрации города Березники. В 2010 году лидер федерального проекта "Школа кадрового резерва", АНО "Институт проблем образовательной политики "Эврика" и Министерство образования и науки РФ.

Работал в департаменте развития человеческого потенциала аппарата правительства Пермского края, а также занимался проектной работой в общественных организациях и экспертных группах при органах государственной власти.