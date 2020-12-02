Победитель проекта "ВВЕРХ" исполнила новогодние желаний детей Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" подвело итоги реализации проекта "ВВЕРХ". Как сообщили в НРО партии, лидером рейтинга участников в декабре 2020 года стала депутат городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель регионального отделения движения "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина. За победу в проекте она получила в подарок планшет и денежную премию.

Свой приз депутат решила передать девочке с ограниченными возможностями здоровья. Оля – инвалид детства, также у нее слабое зрение, поэтому ей трудно пользоваться мобильным телефоном, и она мечтала о планшете. Мария Самоделкина вместе с руководителем регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексеем Антоновым поздравили девочку и ее маму с новогодними праздниками и вручили долгожданный подарок.

"Новогодний подарок для каждого ребенка всегда особенный, это вера в волшебство и настоящее чудо. Мечты детей обязательно должны сбываться. Я очень рада, что удалось совершить это маленькое чудо для Оли. Думаю, что долгожданный подарок станет для нее полезным и для учебы, и для социальной адаптации", - сказала Мария Самоделкина.

"Это очень приятный и неожиданный сюрприз. Огромное спасибо за внимание и заботу", - поблагодарила гостей мама девочки Елена Груздева.

На денежную премию Мария Самоделкина приобрела новогодние подарки для детей из многодетной семьи. В семье Тихомировых воспитывается пятеро детей – три девочки и два мальчика. Девочки попросили в подарок настольную игру "Монополия", а мальчики - конструктор и трансформер.

"Новый год – это время чудес, хорошего настроения и улыбок. Несмотря на отсутствие традиционных детских елок с подарками и поздравлениями, праздник должен быть у каждого ребенка. Желаю, чтобы в вашей семье царило согласие, а дети росли здоровыми и радовали своими успехами. Пусть в наступившем году исполнятся все ваши мечты и желания!" - поздравила семью Мария Самоделкина.

Напомним, в 2020 году Нижегородская область стала "пилотным" регионом для тестирования мобильного приложения "ВВЕРХ". Сейчас мобильный проект "ВВЕРХ" реализуется на территории 11 регионов России. Присоединиться к нему могут все члены, сторонники и единомышленники "Единой России". Главная цель – содействовать внутрипартийному продвижению активистов и поддерживать их инициативы. Самые активные участники будут рекомендованы для включения в региональный и местные политические советы "Единой России", для участия в кадровом проекте "ПолитСтартап" и образовательных модулях Высшей партийной школы, а также для рассмотрения на должности помощников депутатов.

"Мы убедились, что у нас в регионе очень много людей, которые готовы и хотят принимать участие в общественно-политической деятельности. Для нас важно обновление партии, появление новых идей и предложений. В этом смысле приложение "ВВЕРХ" выполняет функцию социального лифта. И наша задача сейчас - найти новых лидеров!" - отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

Мобильное приложение "ВВЕРХ" можно скачать на сайте проекта, а также в официальных магазинах приложений для Android или iOS. Для всех начинающих пользователей доступна видеоинструкция, с которой можно ознакомиться после скачивания приложения.