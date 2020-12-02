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Бизнес

Первый экотехнопарк начали создавать в ПФО

26 января 2021 15:48  [77] Бизнес

Состоялась передача имущественного комплекса объекта по уничтожению химического оружия ФКП "Горный" (Саратовская область) в ведение ФГУП "Федеральный экологический оператор" (предприятие Госкорпорации "Росатом") для создания экотехнопарка по переработке промышленных отходов в составе нацпроекта "Экология". Об этом сообщает ФГУП "Федеральный экологический оператор".

Таким образом, Росатом в лице ФГУП "ФЭО" приступает к практическому созданию первого современного экотехнопарка в Приволжском федеральном округе для переработки промышленных отходов. С 2024 года экотехнопарк "Михайловский" начнет получать вторичное сырье с высокой добавленной стоимостью.

"Все работники ФКП "Горный" будут вовлечены в процесс создания нового экотехнопарка и в 2024 году, одновременно с завершением работ по ликвидационным мероприятиям, перейдут в новом статусе на предприятие по переработке отходов I-II классов", - сказал первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП "ФЭО" Максим Корольков.

"Перепрофилирование объекта по уничтожению химического оружия ФКП "Горный" проходит под пристальным вниманием общественности. Главная задача правительства Саратовской области - обеспечение экологической безопасности населения и окружающей среды региона. Уверен, что на этой площадке будет создано современное, отвечающее всем экологическим стандартам и условиям предприятие с применением наилучших доступных технологий", - добавил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Экотехнопарк "Михайловский" создается в рамках реализации федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" в составе национального проекта "Экология". На нем будут перерабатывать отходы I и II классов, которые образуют промышленные предприятия Саратовской области и близлежащих регионов.

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Теги:
Химия Экология
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