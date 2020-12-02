Нижегородские вузы увеличивают число занятий в очном формате Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские вузы увеличивают число занятий в очном формате. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в учебных заведениях.

Так в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Добролюбова (НГЛУ) занятия во втором семестре будут проходить в смешанном формате.

В основном, это будут очные занятия. В вузе отметили, что в среднем количество студентов в группах составляет 15 человек. Это позволит обеспечить социальное дистанцирование в аудиториях. При этом потоковые лекции для более чем 30 студентов будут проводиться в онлайн-режиме.

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина (Мининский университет) во втором семестре также продолжит обучение в смешанном режиме. Но с 25 января вуз увеличил количество групп и дисциплин в очном формате.

Практические и лабораторные занятия теперь проводятся в университетских аудиториях. Отмечается, что расписание учебных занятий не допускает пребывание большого количества студентов в аудитории.

В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ) анонсируют поэтапный выход из режима дистанционного обучения во втором семестре. Практические и лабораторные занятия начнут проводить очно.

На первом этапе это коснется студентов первого курса бакалавриата и специалитета, а также студентов всех курсов бакалавриата направлений Архитектура, ДАС, Дизайн и специальности МДИ. На втором этапе планируется переход к смешанному формату студентов остальных курсов, специальностей и направлений подготовки. Кроме того, студентам выпускных курсов разрешается в очном формате прохождение преддипломной практики.

В Нижегородском филиале Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ) планируется полное возвращение к очному обучению с 29 марта. Однако, приказ еще не подписан, и решение может измениться.

Добавим, что в Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Лобачевского (ННГУ) и Нижегородском институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) решение о формате обучения во втором семестре еще не принято.

Напомним, 19 октября вузам и профессиональным учебным заведениям Нижегородской области было рекомендовано перейти к дистанционному обучению из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Решение принималось на базе университетов. К примеру, Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) не уходил на "дистант".