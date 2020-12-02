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Бизнес

Строительство скоростной магистрали М-12 Москва-Казань пройдет в восемь этапов

27 января 2021 07:48  [26] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Строительство скоростной магистрали М-12 Москва-Казань пройдет в восемь этапов.

Как уточнили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе строительно-инвестиционного холдинга "Автобан", нулевой этап строительства – это обход Балашихи и Ногинска в Московской области. По пяти этапам в ноябре 2020 года уже утвердили документацию по планировке территории.

Подготовительные работы к активному строительству магистрали уже стартовали в Нижегородской области, а завершатся они в 2024 году. Общая протяженность автодороги составит 794 км.

Отметим, что шестой этап трассы, который будет длиной 132 км, пройдет по Нижегородской области и Чувашской республике - от пересечения с трассой "Работки – Порецкое" до дороги "Цивильск – Ульяновск". Планируется, что на этом участке трассы возведут 54 моста, построят путепровод и транспортную развязку.

Высокоскоростная магистраль М-12 Москва-Казань в Нижегородской области пройдет через Навашинский, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Перевозский, Бутурлинский, Сергачский, Пильнинский районы. В общей сложности на этой территории живут почти четверть миллиона человек. Благодаря строительству магистрали, которое ведет строительно-инвестиционный холдинг "Автобан", будут решены проблемы с транспортной доступностью, а также позволит стимулировать экономическое развитие юга Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба строительно-инвестиционного холдинга "Автобан", кроме того, качеству и высоким технологиям при строительстве М-12 в Нижегородской области также будет уделяться огромное внимание. Уже в ближайшем будущем после получения разрешения на строительство дорожники смогут приступить к расчистке территории, строительству временных подъездных дорог и формированию земляного полотна.

Завершение строительства магистрали запланировано на 2024 год.

Напомним, что скоростная трасса М-12 Москва-Казань, которая в будущем станет частью автодороги Европа – Западный Китай, - самый масштабный дорожный проект в нашей стране. Строительство ведет один из самых известных в России подрядчик - строительно-инвестиционный холдинг "Автобан". Почти за 50 лет работы компания успешно сдала больше 200 крупных объектов по всей России, в том числе пусковые комплексы №№ 3,4
Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Новая трасса расположена в Московской области, но к инфраструктурному развитию Нижегородской области имеет самое прямое отношение: она соединяет автодороги М-7 "Волга", М-11 "Нева" и М-4 "Дон".

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Теги:
Автомобили Дороги Строительство
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