Глеб Никитин и Герман Греф обсудили проекты развития Нижегородской области Политика

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф провели рабочую встречу в Москве 26 января 2021 года. Основной темой обсуждения стали проекты по развитию региона в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Нижегородская область сотрудничает со Сбербанком по целому ряду направлений, благодаря чему улучшается качество жизни населения. Это здравоохранение, образование, спорт, инфраструктура, цифровизация и, конечно, подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода. В частности, именно Сбербанк стал одним из партнеров знакового проекта "Школа 800". Работа, проделанная на старте, позволяет нам предметно подойти к обсуждению новых проектов в рамках данной модели. У нас есть планы по строительству крупных школ в рамках концессионных соглашений в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе и других городах региона. Надеюсь, что мы сможем работать и дальше в этом направлении, создавая новые места для ликвидации второй смены в средних школах. Такой формат работы получил поддержку правительства страны и в полной мере соответствует национальным целям развития, которые определены президентом России Владимиром Путиным", - отметил Глеб Никитин.

Также в рамках развития образовательной отрасли создано новое учебное пространство "Сберкласс" в школе №24 Нижнего Новгорода. В 185 учебных заведениях региона начала работу школьная цифровая платформа.

"Помощь и поддержка в цифровизации регионов — один из приоритетов Сбера. Я рад, что наше сотрудничество с Нижегородской областью в этом направлении становится всё более плодотворным и затрагивает важнейшие социальные сферы. Новейшие технологии, которыми обладает сегодня Сбер, и решения на их основе, уникальные сервисы и продукты способны качественным образом изменить не только жизнь региона в целом, но и жизнь каждого его жителя. Новым этапом совместной работы с Нижегородской областью станет развитие и использование решений, основанных на технологиях искусственного интеллекта, позволяющих сделать наши сервисы и услуги персонализированными. Здравоохранение для нас - одна из приоритетных сфер, от развития которой напрямую зависит качество жизни. Наши программы нацелены на решение целого ряда задач системы здравоохранения, таких, как: доступность медицинских услуг, улучшение медицинского обслуживания, удобство для пациентов и врачей, повышенная эффективность работы", - сказал Герман Греф.

В рамках встречи Глеб Никитин и Герман Греф обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения. В отрасли сейчас используются проекты цифровизации, снижающие нагрузку на больницы и поликлиники. Это телемедицинские консультации от СберЗдоровья, проект Voice2Med, который позволяет заполнять медицинскую документацию, преобразуя голос врача в текст, система хранения и обработки медицинских изображений PACS, объединяющая в единое цифровое пространство все исследования внутри медицинских учреждений. С помощью искусственного интеллекта обрабатываются результаты КТ (на предмет патологии легких), проводится анализ маммограмм и ЭКГ.

"Цифровые решения Сбера позволяют ускорить работу по обработке данных, полученных в ходе диагностики, и сделать ее более эффективной. Сейчас мы серьезно обновляем парк медтехники в больницах. Только в 2020 году было закуплено 17 новых аппаратов КТ. Большинство из них работают в районах. Благодаря обмену данными у нас появляется возможность постановки диагноза на основе единых стандартов", - сообщил Глеб Никитин.

Также в ходе встречи обсуждалась возможность реализации проектов в сфере благоустройства, строительства спортивных учреждений и дорог в рамках государственно-частного партнерства.

Напомним, в прошлый раз Глеб Никитин и Герман Греф проводили рабочую встречу в мае 2019 года. Тогда они обсудили сотрудничество при реализации таких проектов как "Учитель для России", "Школа 21", "Развитие личностного потенциала".