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Общество

Горадминистрация намерена восстановить общественный туалет на Б. Покровской по концессии

27 января 2021 11:08  [112] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода поддержала принятие общественного туалета на улице Большой Покровской (д.19/6) в собственность города. Такое решение было принято на заседании Гордумы 27 января 2021 года.

Инициатором передачи выступило АО "Нижегородский водоканал" (владелец объекта).

В дальнейшем администрация Нижнего Новгорода намерена заключить концессионное соглашение (инициативная концессия) на реконструкцию данного туалета и создание сети платных общественных туалетов на других территориях. В настоящее время проводится работа с потенциальным инвестором.

До этого момента, за содержанием помещения будет следить город. По предварительным оценкам администрации, затраты составят 24,6 тысячи рублей в год, коммунальные расходы – 31,2 тысячи в год.

Отмечается, что рыночная стоимость помещения составляет 5,3 млн рублей.

Напомним, в 2019 году готовность возродить стационарный общественный туалет, который существовал на ул. Б.Покровской в советское время, высказывало АО "Нижегородский водоканал". Тогда были внесены изменения в программу приватизации муниципального имущества, согласно которым он был передан в уставный капитал предприятия.

Ранее планировалось, что оборудование будет таким же, как в закупаемых туалетных модулях. Посещение туалета хотели сделать платным. 

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Теги:
Городская дума Концессия
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