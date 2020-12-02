Заболеваемость ОРВИ среди нижегородцев находится на уровне пороговых значений Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Нижегородской области с 18 по 24 января находилась на уровне эпидемиологического порога. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

При этом в ведомстве добавили, что среди нижегородцев, старше 15 лет, сохраняется повышенный уровень заболеваемости.

Неделю назад эпидпорог в регионе был превышен на 17,8%. Причем превышение наблюдалось лишь у взрослого населения.

Сейчас в Нижегородской области циркулируют такие вирусные инфекции, как COVID-2019, риновирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы и парагрипп. Вирусы гриппа не регистрировались.