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Происшествия

Сразу пять пешеходов сбили в Нижнем Новгороде за сутки

27 января 2021 12:40  [102] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Сразу пять пешеходов сбили в Нижнем Новгороде за сутки, 26 января 2021 года. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

В частности, в Ленинском районе, на ул. Июльских дней, водитель автомобиля Ford Focus наехал на 70-летнюю женщину-пешехода, переходящую проезжую часть в неустановленном месте. С сотрясением и с закрытым переломом левой голени она была госпитализирована.

В Приокском районе, на ул. Ларина, 66-летний водитель, управляя Skoda Yeti, также совершил наезд на пешехода. 74-летняя женщина в момент ДТП шла по нерегулируемому пешеходному переходу. С закрытым переломом костей голени ее госпитализировали.

В Советском районе, на ул. Полтавской, 33-летний водитель ехал на Kia сбил 22-летнего молодого человека, который переходил дорогу в неустановленном месте. С переломом голени его доставили в больницу.

В Автозаводском районе, на пр. Бусыгина, 57-летний водитель Chevrolet Lanos сбил пешехода, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадал 42-летний мужчина, у него был диагностирован ушиб колена.

В Сормовском районе, на ул. Коминтерна, 37-летний водитель, управляя Kia, сбил 61-летнюю женщину, когда та шла по нерегулируемому переходу. С травмой ее отвезли в больницу.

Напомним, иномарка сбила двух детей на переходе на Звездинке.

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Теги:
Авария Дороги ДТП
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